Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260719-696: Diebe erbeuten hochwertige Elektrowerkzeuge

Gummersbach (ots)

Aus einem in der Franz-Schubert-Straße geparkten Golf-Variant haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (25./26. Juli) hochwertige Elektrowerkzeuge der Marke Hilti gestohlen. Zwischen 23.00 und 07.50 Uhr schlugen die Diebe die Heckscheibe des Wagens ein und stahlen anschließend eine Reihe von Elektrowerkzeugen sowie zugehörige Akkus. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

