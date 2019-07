Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Dachdecker stürzt von Baugerüst

Schwelm (ots)

Am 16.07.2019, um 18:00 Uhr führte ein Dachdecker an einem Neubau an der Hattinger Straße Arbeiten aus. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der 29-jährige Schwelmer aus 15 Metern Höhe von einem Baugerüst. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Es besteht Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell