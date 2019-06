Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Tatverdächtige nach Überfall auf 22-Jährigen in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Mannheim und Kriminalkommissariat Mannheim ermitteln; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen zwei 18-jährige Männer erlassen.

Die beiden stehen im dringenden Verdacht, am Freitag, den 31. Mai, kurz vor 20.30 Uhr, im Saalfelder Weg einen 22-jährigen Mann überfallen zu haben. In dessen Folge soll einer der beiden mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Beide Verdächtige flüchteten anschließend unter Mitnahme des Handys des Opfers. Obwohl der 22-Jährige das Duo noch kurz verfolgen konnte, gelang ihnen die Flucht.

Der 22-Jährige wurde bei der Attacke lebensgefährlich verletzt. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. Seitdem befindet er sich auf dem Weg der Besserung.

Aufgrund der Aussagen des Opfers und von Zeugen sowie sich anschließender polizeiinterner Recherchen, kamen die Fahnder schnell auf die Spur der beiden Verdächtigen.

Am Freitag, den 7. Juni wurden beide schließlich festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und besonders schweren Raubes erließ. Anschließend wurden die jungen Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Zu dem genauen Hintergrund der Tat dauern die Ermittlungen an.

