Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in Kiosk

Hattingen (ots)

Am 15.07. um 02:40 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, durch Hochschieben des Rollladen an das Verkaufsfenster eines Kiosk in der Nordstraße zu gelangen. Dies misslang, der Rollladen wurde lediglich leicht beschädigt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, schmale Statur, bekleidet mit einer dunklen Hose und einer Tarnjacke mit Kapuze, führte einen Rucksack in Tarnfarben mit sich. Hinweise erbittet die Polizei unter 02324-9166-6000.

