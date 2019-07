Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 09.bis zum 14.07 versuchten unbekannte Täter im Hombergsring in eine Wohnung im ersten Obergeschoss einzudringen, indem sie auf den Balkon kletterten und die Balkontür beschädigten. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

