Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 7-Jähriger Fußgänger von Pkw erfasst

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, wurde ein 7-jähriger Junge aus Recklinghausen, als Fußgänger, beim Überqueren der Dortmunder Straße schwer verletzt. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Recklinghausen befuhr die Dortmunder Straße in Richtung Oer-Erkenschwick. Kurz hinter der Canisiusstraße wollte der 7-Jährige die Straße an einer Ampel überqueren. Die Ampelanlage war außer Betrieb. Trotz Vollbremsung erfasste der Pkw-Fahrer den Fußgänger. Er wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. An dem Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

