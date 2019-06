Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schlägereien unter Bekannten

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend gegen 22.00 h gerieten an der Sofienstraße eine 20-jährige Sulzbacherin und eine 20-jährige Saarbrückenerin aneinander. Nachdem die Sulzbacherin gespuckt hatte, soll die Saarbrückenerin geschlagen und getreten haben. Als die Polizei eintraf, war immer noch keine Ruhe. Die Saarbrückenerin wollte ihre Kontrahentin weiter angreifen und schreckte auch nicht davor zurück, die Polizisten zur Seite zu schubsen, um an die Sulzbacherin zu gelangen. Beide Frauen hatten Alkohol getrunken. Die Frau aus Saarbrücken musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Eine Anzeige bekamen beide Frauen wegen Körperverletzung.

An der Victorstraße kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, einem 37-Jährigen und einem 33-Jährigen aus Castrop-Rauxel. Die beiden Betrunkenen gingen gegen 19.40 h aufeinander los und sollen dabei sogar ein Messer und eine PTB-Waffe genutzt haben. Die Polizei konnte in der Nähe eine PTB-Waffe und Hülsen finden und sicherstellen. Die beiden Kontrahenten wurden leicht verletzt und bekommen jetzt Anzeigen. Da der 33-Jährige wahrscheinlich betrunken Auto gefahren ist, musste er noch eine Blutprobe abgeben.

