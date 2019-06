Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Eschenweg

BMW X6 gestohlen

Coesfeld (ots)

Einen schwarzen BMW X6 stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch von einem Grundstück am Eschenweg. Hierzu nutzten die Täter vermutlich einen Funkwellenverstärker, da sich zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung beide Autoschlüssel noch beim Nutzer des Fahrzeuges befanden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell