Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht am Stillen Weg

Recklinghausen (ots)

Ein 55-jähriger Dorstener wurde am Freitag gegen 11.00 h von dem Spiegel eines vorbeifahrenden Autos touchiert und leicht verletzt. Der Wagen war am "Stiller Weg" auf einem Wirtschaftsweg dem Fußgänger entgegengekommen und hatte den Fußgänger berührt. Der Fahrer, ein älterer, weißhaariger Mann mit Schnauzbart, setzte die Fahrt fort. Auf dem Beifahrersitz könnte eine Frau gesessen haben. Der Wagen wird als ocker-/goldfarbener Kleinwagen beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen (Tel: 0800 2361 111).

