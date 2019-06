Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Donnerstagnachmittag (12:00-18:00 Uhr) öffneten unbekannte Täter unberechtigt eine Garage an der Keltenstraße. Entwendet wurden Werkzeuge und Angelzubehör. Die Täter flüchten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Friseurgeschäft an der Dortmunder Straße. Die Täter entwendeten Bargeld und Haarschneidemaschinen. Im gleichen Zeitraum wurde nebenan in einen Kiosk eingebrochen. Hier wurde Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bottrop

Im Zeitraum zwischen dem 08.06. und dem 17.06. hebelten unbekannte Täter einen Kellerraum an der Essener Straße auf. Die Täter erbeuteten ein Fahrrad und Kfz-Zubehör. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Bottrop

In der Nacht zu Freitag hebelten Unbekannte das Fenster eines Ladenlokals an der Brauerstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter beschädigten allerdings umfangreich die Inneneinrichtung und Elektrogeräte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

