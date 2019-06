Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall auf Kreuzung mit drei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Drei Frauen wurden am Freitag um 09.50 h bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 18-jähriger Duisburger wollte mit seinem Auto von der Heidestraße nach links in die Marler Straße abbiegen. Dabei stieß er mit dem Wagen einer 79-jährigen Dorstenerin zusammen, die ihm von der Dorstener Straße entgegenkam. Die 17-jährige Beifahrerin des Duisburgers, die 79-jährige Fahrerin des anderen Autos und deren 56-jährige Beifahrerin aus Dorsten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die zwei Dorstenerinnen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

