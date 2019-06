Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radler bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Bochumer Straße wurde am Donnerstag um 15.00 h ein Radfahrer verletzt. Der 37-Jährige aus Recklinghausen fuhr auf dem Gehweg, als ein 49-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen mit seinem Auto von einer Tankstelle auf die Bochumer Straße fahren wollte. Beide stießen an der Ausfahrt zusammen. Der Radler stürzte und wurde leicht verletzt. Da er offensichtlich Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

