Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mit Fahrrad gegen Auto geprallt

Recklinghausen (ots)

Eine 58-jährige Radlerin aus Haltern am See wurde am Donnerstag um 09.10 h bei einem Unfall am Schüttenwall leicht verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad unterwegs, prallte gegen einen geparkten Pkw und kam zu Fall. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht besteht, dass sie Alkohol getrunken hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell