Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kind und Frau stoßen mit Fahrrädern zusammen

Recklinghausen (ots)

An der Königsberger Allee ist am Mittwoch um 17.30 h eine Radfahrerin schwer verletzt worden. An der Kreuzung zur Bestener Straße stießen zwei Radfahrerinnen zusammen, die aus unterschiedlichen Richtungen kamen. An dem Unfall waren ein 10-jähriges Mädchen aus Dorsten und eine 34-jährige Frau aus Bottrop beteiligt. Die 34-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell