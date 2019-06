Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Räuberischer Diebstahl am Berliner Platz

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, um 21:45 Uhr, verstauten zwei Männer, in einem Supermarkt am Berliner Platz, mehrere Flaschen mit Alkohol in einem mitgeführten Rucksack. Hinter dem Kassenbereich wurden sie durch einen Ladendetektiv angesprochen. Einer der Täter fing an um sich zu schlagen, konnte aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Der zweite Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 - 30 Jahre, ca. 170m groß, schlanke Statur, schwarzer dichter Vollbart, Haare kurz zur Seite gegelt.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell