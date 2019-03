Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Herdecke (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst die Haustür eines freistehenden Einfamilienhauses am Wittbräucker Waldweg aufzuhebeln. Als dies misslang wurde versucht ein Wohnzimmerfenster aufzuhebeln bzw. mit einem vorgefundenen Stein einzuwerfen. Da die Fensterscheibe ebenfalls standhielt wurde letztendlich ein Badezimmerfenster derart beschädigt, dass dieses durch Hineingreifen geöffnet werden konnte. Im Haus wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht; es wurde allerdings nichts entwendet.

