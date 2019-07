Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260719-699: Dreiste Gelegenheitsdiebe

Engelskirchen / Gummersbach (ots)

Diebe griffen am gestrigen Donnerstag (25. Juli) in zwei unverschlossene Autos - in einem Fall erbeutete ein Verdächtiger ein Handy. Gegen 13.30 Uhr hatte eine Frau in der Märkischen Straße in Engelskirchen ihren PKW im Ortszentrum auf der Märkischen Straße geparkt und den Wagen kurz verlassen, um sich etwas zu Essen zu besorgen. Weil sich der vierjährige Enkel im Auto befand, ließ die Frau den Wagen mit geöffneten Scheiben zurück. Als sie zurückkehrte, war ihr in der Mittelkonsole aufbewahrtes Mobiltelefon verschwunden und der Vierjährige berichtete von einem unbekannten Mann mit schwarzen Haaren, der sich in das Auto gebeugt und dabei offenbar das Handy gestohlen hatte. Eine günstige Gelegenheit vermutlich selbst organisiert hatte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Gummersbach-Vollmerhausen. Nach einem Einkauf in der Zeit von 11.30 bis 12.00 Uhr hatte der Fahrer eines Dacia Duster feststellen müssen, dass jemand den linken Vorderreifen seines Wagens durch einen Stich in die Reifenflanke zerstört hatte. Während er sich daran gab den Ersatzreifen aufzuziehen, bemerkte er eine Person, die leise die Beifahrertüre öffnete - vermutlich um die im Fahrzeug abgelegte Geldbörse zu stehlen. Als der Geschädigte den Unbekannten ansprach, nahm dieser Reißaus und flüchtete in Richtung Dieringhausen. Es handelte sich um einen etwa 25 Jahre alten und etwa 175 cm großen Mann von schlanker Statur und indisch/pakistanischem Aussehen. Der Mann hatte dunkles Haar, einen schwarzen Vollbart und trug ein rotes T-Shirt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990. Tipp von der Polizei: Sichtbar im Fahrzeug liegende Mobiltelefone, Fotoapparate, Geldbörsen oder Handtaschen sind für Gelegenheits- oder Trickdiebdiebe immer ein gefundenes Fressen! Mit ein wenig Obacht können Sie sich einfach vor derartigen Taten schützen.

