Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Hund beißt zu - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Samstag wurde ein 14-Jähriger von einem angeleinten Hund gebissen - das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Eine 33-Jährige leinte am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr ihre beiden Hunde an einer Baumumrandung bei P 7 an und entfernte sich für kurze Zeit. In ihrer Abwesenheit ging der 14-jährige Passant an den Hunden vorbei und von einem der Hunde in den Unterarm gebissen. Er erlitt leichte Verletzungen. Da die Hundehalterin vor Ort durch die Beamten nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Gehweg um die Hunde abgesperrt um weitere Verletzte bei hohem Fußgängerverkehr zu vermeiden. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort, kehrte die 33-Jährige zurück und gab sich als Verantwortliche für die Hunde zu erkennen. Sie muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzungen verantworten.

Nach Aussagen von Zeugen, soll auch ein bislang unbekanntes Mädchen von einem der Hunde gebissen worden sein. Zeugen des Vorfalls, die von einem der Hunde gebissen wurden, werden gebeten, sich unter 0621 12850 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell