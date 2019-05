Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Motorrad übersehen - Motorradfahrer leicht verletzt

Kernen im Remstal (ots)

Ein 35jähriger Honda-Civic-Fahrer befuhr am Samstag gegen 15 Uhr die Landstraße von Rommelshausen her kommend und übersah einen 62jährigen MZ-Fahrer im Kreisvekehr am Ortseingang von Stetten. Der MZ-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht, nicht zuletzt dank getragener Schutzkleidung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

