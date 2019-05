Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Baustellenabschrankung umgefahren - Zeugen gesucht

Backnang (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagmorgen mehrere umgefallene Warnbaken auf der Eugen-Adolff-Straße in Backnang. Wie sich herausstellte flogen die Warnbaken nicht von alleine um, sondern wurden von einem Pkw umgefahren. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können.

