Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Einbruch

Schwäbisch Gmünd (ots)

Ein Unbekannter stieg am Sonntagmorgen gegen 02.40 Uhr in den Verkaufsraum eines Pizza-Lieferdienstes in der Unteren Zeiselbergstraße ein. Erbeuten konnte der Täter nichts und floh über eine Türe auf der Ostseite des Gebäudes. Ein Zeuge beschrieb den Täter als ca. 20-25 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einer roten Jacke. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

