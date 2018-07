POL-PDKL: Farbschmierereien an Auto und Hauswand

Wolfstein (ots) -

Die Motorhaube eines PKW ist in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in der Straße Am Herrenacker mit Farbe besprüht worden. Die polizeiliche Anzeigenaufnahme erfolgte am Sonntagnachmittag, wobei festgestellt wurde, dass auch die Hauswand des Nachbargebäudes neben der Eingangstür verschmiert war. Hinweise zur Verursachung bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

