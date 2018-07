POL-PDKL: Sachbeschädigung an Briefkasten

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Am 08.07.2018, gegen 22.50 Uhr, wurde ein Bewohner in der Schneidergasse auf einen lauten Knall aufmerksam. Bei einer Nachschau am Anwesen bemerkte er, dass sein Briefkasten in viele Kleinteile zerborsten war. Offensichtlich hatten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen einen Silvesterböller in den Briefkasten gesteckt, angezündet und so zum Explodieren gebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter er Telefonnummer: 06373/8220 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

