Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhütte gerät in Brand

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg mit drei Fahrzeugen und 18 Mann zu einem Brand in die Galgenstraße ausrücken. Ein Zeuge meldete über Notruf den Brand eines Strauches. Das Feuer griff aber schnell auf eine daneben stehende Gartenhütte über. Glücklicherweise wurde der Brand schnell gelöscht, sodass nur eine der vier Holzwände beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Was den Brand auslöste, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Weinheim.

