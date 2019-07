Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hilferufe lösen Helferkette aus

Wolfstein (ots)

Hilferufe hat am frühen Montagnachmittag ein Zeuge bei Arbeiten im Freien gehört und die Rettungsleitstelle hierüber informiert. Die verständigte Feuerwehr veranlasste die Notfallöffnung an dem in Frage kommenden Wohngebäude. Der 54 jährige Bewohner hatte die Haustür nicht mehr öffnen können. Er wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

