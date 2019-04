Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Falschfahrer auf der B 44

Ludwigshafen (ots)

Ein 83 jähriger Fahrer eines Honda Civic wollte von der Hauptstraße aus durch den Kreisel an der Hauptfiliale der Bäckerei Görtz auf die B44 auffahren. Hierbei übersah er die richtige Auffahrt und fuhr in den Gegenverkehr in Richtung Speyer. Während der Fahrt im Gegenverkehr, mussten 2 Fahrzeugführer seitlich ausweichen und fuhren gegen die Leitplanke und gegen einen Leitpfosten. Hierdurch entstanden Blechschäden in Höhe von ungefähr 6000 Euro. Sie bleiben jedoch unverletzt. Der Fahrer des Honda setzte seine Fahrt fort und konnte schließlich, mit Hilfe von Hinweisen eines aufmerksamen Zeugen,in Dannstadt-Schauernheim festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest war negativ, sein Führerschein wurde sichergestellt.

