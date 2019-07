Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt - schwerverletzt

Bei einem Überholvorgang ist ein Motorradfahrer am Dienstagnachmittag auf der B 420 gestürzt. Schwerverletzt wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Auf der B 420 in Richtung Odenbach fahrend wollte der 59-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve einen Traktor überholen. Als er den Gegenverkehr bemerkte, musste er den Überholvorgang abbremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über die Maschine und schlitterte mit seinem Motorrad über die Gegenfahrbahn in den Graben. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit.

