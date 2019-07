Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260719 - 702: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß mit 2 Verletzten in Hückeswagen

Hückeswagen (ots)

Am 26.09.2019 gegen 23:50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Wipperfürth mit seinem Wagen die Peterstraße in Hückeswagen in Richtung Wipperfürth. Aus ungeklärter Ursache geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-jährigen Wuppertalers zusammen. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Fahrer zogen sich dabei Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 36-jährigen Alkoholeinfluß festgestellt. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

