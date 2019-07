Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270719 - 705: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Treckerfahrer und einem verletzten Fußgänger in Waldbröl-Bech

Waldbröl (ots)

Am 27.07.2019 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Wenden mit seinem Trecker das Gelände des Treckertreffens in Bech. Dabei verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er streifte einen 26-jährigen Mann, ebenfalls aus Wenden, der als Fußgänger in einer Personengruppe unterwegs war. Danach prallte der Trecker gegen den abgestellten Wohnwagen und den davor geparkten Wagen eines 34-jährigen Wendeners. Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Wohnwagen, wurde jedoch nicht verletzt. Der 26-jährige erlitt beim Zusammenprall Verletzungen am Bein und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Sowohl am Trecker als auch am Anhänger und dem Wagen des 34-jährigen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 54-jährigen Alkoholkonsum festgestellt. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

