Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Raub

Mainz (ots)

Mittwoch, 10.07.2019, 15:30 Uhr bis 15:40 Uhr

Am Mittwochnachmittag kommt es in der Vogelsbergstraße zu einem Raub in einem Geschäft. Eine Frau betritt den Laden, nimmt ein Produkt aus dem Regal und möchte es mit einem Einhundert-Euro-Schein bezahlen. Die Verkäuferin öffnet die Kasse und gibt der Kundin das entsprechende Wechselgeld heraus. In diesem Moment stößt die Frau die Verkäuferin so stark, dass diese zu Boden stürzt. Daraufhin entwendet sie die Geldmappe mit Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages aus der offen stehenden Kasse und flüchtet. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verläuft negativ. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

