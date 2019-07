Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mainz (ots)

Dienstag, 09.07.2019, 19:50 Uhr

Eine 66-jährige Autofahrerin befährt den Scheurebenweg in Richtung der Straße Am Kühborn. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem 11-jährigen Kind, das mit seinem Tretroller fährt. Das Kind stürzt und wird leicht verletzt. An Auto und Tretroller entstehen keine Sachschäden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

