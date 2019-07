Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kontrolle über Pkw verloren- junger Pkw-Fahrer leicht verletzt

Nümbrecht (ots)

Am heutigen Samstag, kurz vor 12:00 Uhr mittags befuhr ein 22-jähriger Mann aus Nümbrecht mit seinem Pkw die Landstraße 320 aus Altennümbrecht kommend in Richtung Harscheid. Der junge Mann kam beim Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve auf der regenassen Straße ins Schleudern und prallte schließlich am Straßenrand mit der Beifahrerseite des Pkw gegen ein Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Am Pkw entstand Totalschaden.

