Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kippe ins Gesicht - dann geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Körperverletzung, die sich am Dienstagmittag in der Fußgängerzone zugetragen hatte. Ein 43-Jähriger saß dort auf einer Bank und wurde von einer dreiköpfigen Gruppe aufgefordert den Platz zu verlassen. Hierbei schnippte ihm angeblich einer der mutmaßlichen Täter eine Zigarette gegen den Kopf. Im weiteren Verlauf bekam der 43-Jährige außerdem einen Schlag gegen den Hinterkopf ab und fiel zu Boden. Er erlitt Schürfwunden an den Händen und am Knie. Bislang fehlt jede Spur der mutmaßlichen Täter. Deshalb benötigt die Polizei Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/ 369 2250.

