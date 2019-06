Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung überführt 26-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Ein 26-Jähriger wollte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Wohnung seiner zwei Jahre jüngeren Ex-Freundin. Sein Besuch war von der Frau allerdings nicht erwünscht, weshalb sie ihm die Tür nicht öffnete. Vermutlich aus Wut trat der 26-Jährige die Tür seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein und flüchtete. Während der Sachverhaltsaufnahme kam der Mann allerdings zurück. Bei der Personenkontrolle stellte sich dann heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle ausstehen. Noch in der gleichen Nacht wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |slc

