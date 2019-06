Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Elfjährigen um Roller gebracht

Kaiserslautern (ots)

Einen Kinderroller haben am Dienstag Diebe am Warmfreibad gestohlen. Der Roller war an einem Fahrradständer angekettet, während der elfjährige Eigentümer mit seiner Schulklasse das Schwimmbad besuchte. Als der Junge am Nachmittag seinen Roller holen wollte, war das Gefährt weg. Diebe haben sich das knapp 100 Euro Spielgerät unter den Nagel gerissen. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die zwischen 8 Uhr und 16 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

