Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau mit Flüssigkeit attackiert - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag ist eine 21-Jährige in der Merkurstraße mit einer säurehaltigen Flüssigkeit attackiert worden (wir berichteten https://s.rlp.de/qj31o).

Die alarmierten Rettungskräfte versorgen die Frau, die über ein Brennen im Schulter- und Brustbereich klagte und brachten sie ins Krankenhaus. Sie war nur leicht verletzt, wurde ambulant behandelt und konnte noch am gleichen Tag das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Polizei stellte am Tatort eine Flasche mit einer Flüssigkeit sicher. Erste Untersuchungen der Feuerwehr vor Ort ergaben, dass es sich dabei um eine leichte Säure handelte. Eine Gesundheitsgefahr für Passanten bestand nicht. Die Flüssigkeit reizt nur bei direktem Hautkontakt vor allem Augen und Schleimhäute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in der Zeit von 15.30 bis 15.45 Uhr in der Merkurstraße unterwegs waren und im Bereich zwischen Denisstraße und Röchlingstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wer Hinweise auf die Tat oder den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. |mhm

