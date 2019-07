Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280719-707: Einbrecher durch Zeugin vertrieben

Hückeswagen (ots)

Durch verdächtige Geräusche wurde am frühen Samstagmorgen (27. Juli) eine Zeugin auf einen Einbruchsversuch in ihrer Nachbarschaft aufmerksam. Gegen vier Uhr war die Zeugin von Geräuschen geweckt worden und erkannte beim Blick aus dem Fenster einen Mann, der an dem Nachbarhaus die Jalousie einer Terrassentüre hochgeschoben und anschließend die Scheibe der Tür mit einem Stein eingeschlagen hatte. Als die Zeugin den etwa 180 - 190 cm großen Mann ansprach, flüchtete dieser in Richtung Sportplatz. Der Täter hatte eine sportliche Statur, trug eine dunkle Kappe sowie dunkle Bekleidung. Hinweise bitte an das Kriminalkomissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

