Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280719-709: Trickdiebe erbeuten Bargeld

Radevormwald (ots)

In einem Geschäft an der Mermbacher Straße haben zwei Unbekannte am Freitagnachmittag Bargeld gestohlen. Die beiden Männer hatten sich zwischen 14.10 und 14.40 Uhr in den Geschäftsräumen aufgehalten, wobei einer der Verdächtigen sich ausgiebig zu unterschiedlichen Produkten beraten ließ. Offenbar diente dies aber nur der Ablenkung, denn als die beiden das Geschäft später verließen, hatten sie nichts gekauft. Später stellte sich dann heraus, dass der zweite Mann wohl die Ablenkung des Verkäufers genutzt hatte, um aus einem Büroraum eine Geldbörse zu stehlen. Die beiden 25-35 bzw. 35-40 Jahre alten Männer hatten jeweils schwarze Haare und einen Bart, waren etwa 180 cm groß, von kräftiger Statur und vermutlich südländischer Herkunft. Nachdem Sie das Geschäft verlassen hatten fuhren Sie mit einem PKW davon. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

