Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 05.07.2019, um 23:30 Uhr wurde durch mehrere Anwohner in der Friedhofstraße, Pirmasens eine Rauchentwicklung in einem dortigen Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 38-Jahre alter Mann aus Pirmasens einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und die Wohnung verlassen hatte. Nach Lüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Ein Schaden ist nicht entstanden und verletzt wurde niemand.

