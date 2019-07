Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 05.07.2019, um 08:45 Uhr wurde eine 34-Jahre alte Frau aus Pirmasens in der Friedhofstraße, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser zeigte die Frau eine Fahrerlaubnis vor, welche in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr gültig ist. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gegen sie eingeleitet. Da die Frau den PKW ihres 38-jährigen Mannes fuhr, wurde gegen diesen ebenfalls eine Strafanzeige eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell