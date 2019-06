Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Überfall auf Pizzabotin

Rastatt (ots)

Am Freitagabend kam es kurz nach 23:30 Uhr im Bereich der Lochfeldstraße in Rastatt zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer Pizzabotin. Nach einer anonymen Bestellung wurde die Botin beim Ausliefern unvermittelt von einem männlichen Täter attackiert und die Geldbörse entwendet. Der bislang unbekannte Täter wurde als männlich, ca. 175 cm groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben und soll auffallend dicke Lippen als besonderes Merkmal aufweisen. Während der Tat war er mit einer blauen Base-Cap, blauen Daunenjacke und einer blauen Jeans bekleidet. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung werden eventuelle Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Offenburg, 0781 212820, in Verbindung zu setzen.

