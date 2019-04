Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährliches Überholmanöver

Wassenach (ots)

Auf der L113 zwischen Wassenach und Maria Laach kam es am Montag, den 29.04.2019 gegen 14:15 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation, bei welcher ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Ein PKW soll in einem Kurvenbereich einen LKW überholt haben, wodurch das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn in den Grünstreifen ausweichen musste. Mögliche Zeugen dieses Vorgangs, insbesondere der Lkw-Fahrer, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Remagen 02642-93820 in Verbindung zu setzten.

