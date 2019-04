Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Wohnhauses

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Altenahr

Aus bisher unbekannter Ursache brach in den Wohnräumen eines Reihenhauses in der Tunnelstraße in Altenahr im 1. OG des Gebäudes ein Feuer aus. Die alleinige 80-jährige Bewohnerin konnte sich aus eigener Kraft ins Freie retten. Von der Bewohnerin konnten bisher keine Hinweise auf die Brandursache erlangt werden, sie wurde mit Rauchgasintoxikation ins KHS Bad Neuenahr-Ahrweiler verbracht. An den Nachbargebäuden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden. Der Schaden am betroffenen Gebäude beläuft sich auf einen 6-stelligen Betrag. Während der Dauer der Löscharbeiten wurde die B 267 in der Ortslage Altenahr für ca. drei Stunden voll gesperrt. Weiträumig wurde in Dernau über die K 35 der Verkehr abgeleitet.

