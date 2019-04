Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht für das Wochenende 26.- 28.04.2019

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Sachbeschädigung Am Freitagnachmittag kam es gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz der Fa. Netto in der Ringener Straße in Bad Neuenahr zu einem Streit zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer Der Radfahrer warf dem PKW-Fahrer vor, ihm beim Abbiegen von der Ringener Straße Richtung Parkplatz die Vorfahrt genommen zu haben. Der PKW-Fahrer bestritt den Vorwurf. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung derart, dass der Radfahrer androhte, die Spiegel am PKW abzutreten. Daraufhin nahm die Ehefrau des PKW-Fahrers ihr Handy zur Hand, um ein Foto vom Radfahrer zu fertigen. Der Radfahrer schlug der Frau das Handy mit Wucht aus der Hand, sodass dieses mehrere Meter weit durch die Luft flog und mit Aufschlag auf dem Boden beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Radfahrer. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 25 Jahre alt -kurze braune Haare -ca. 175 cm groß -Dreitagebart -grau/grüne Stoffjacke -Jeanshose -dunkles Damenfahrrad mit einem Körbchen am Lenker.

Diebstahl / Verletzung des Briefgeheimnisses Bisher unbekannte Täter entwendeten Bargeld in Höhe von 20,- EUR aus einem Brief, der an ein Kommunionkind im Bereich der Gemeinde Altenahr geschickt worden war. Die Mutter des geschädigten Kindes hatte die Tagespost aus ihrem Briefkasten am Haus genommen und dabei festgestellt, dass der an ihre Tochter als Kommunionkind adressierte Brief geöffnet worden war. Das Bargeld in Höhe von 20,- EUR war entnommen.

Betrug zum Nachteil eines Taxifahrers Eine volltrunkene 43-jährige Frau aus Lantershofen hatte sich in der Nacht zum Samstag per Taxi nach Hause fahren lassen. Den Fahrpreis von 10,80 EUR wollte sie allerdings nicht bezahlen, verließ das Taxi, ging in ihre Wohnung und legte sich zum Schlafen aufs Sofa. Von den herbeigerufenen Polizeibeamten konnten mit Hilfe eines Mitbewohners die Personalien der Beschuldigten festgestellt und an den Taxifahrer zur Wahrung seiner zivilrechtlichen Forderung weitergegeben werden. Gegen die Frau mußte eine Anzeige wegen Betruges gefertigt werden.

Einbruch in Geschäftsräume In der Nacht zum Samstag brachen bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Unternehmens in der Sebastianstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein. Offensichtlich auf der Suche nach Bargeld wurde mit einem Hebelwerkzeug eine Nebentür zu den Geschäftsräumen aufgebrochen und dort gezielt nach Bargeld gesucht. Außer Münzgeld in Höhe von ca. fünf Euro befand sich allerdings kein Geld in den Geschäftsräumen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Neuenahr -Ahrweiler, 02641-9740. Körperverletzung Am Samstagabend kam es in einer Dernauer Gaststätte zu einem Streit mit anschließender Körperverletzung. Der Geschädigte, ein 53-jähriger Dernauer, gab den Polizeibeamten gegenüber an, dass sich ein anderer Gast abfällig über das Gewicht seiner ebenfalls in der Gaststätte anwesenden Verwandten geäußert habe. Als er den Mann, ein 39-jähriger aus der Grafschaft, angesprochen habe, habe dieser ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpaßt. Der mutmaßliche Täter konnte ebenfalls noch in der Gaststätte angetroffen werden. Er gab an, dass sein Bruder mit mehreren Gläsern Bier in der Hand versehentlich in der gut besuchten Gaststätte die vom Geschädigten genannte Verwandte angerempelt habe. Sein Bruder sei daraufhin höchst aggressiv von dem Geschädigten bedrängt worden. Letztlich habe er dann, um seinen Bruder zu schützen, den Geschädigten zu Boden gerungen und fixiert. Keinesfalls habe er mit der Faust zugeschlagen. Alle Beteiligten waren, zum Teil stark, alkoholisiert. Da sich in der Gaststätte nach Sachverhaltsaufnahme andere Gäste immer wieder verbale aggressiv gegen die Brüder äußerten, mussten diese von den eingesetzten Beamten letztlich zum Verlassen der Gaststätte aufgefordert werden.

