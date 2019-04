Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Mayen 26.-28.04.2019

Mayen (ots)

Beschädigung von Wahlplakaten in Mendig

In Mendig kam es in der Nacht von Samstag 27.04. auf Sonntag 28.04. zu der Fallerstraße zu einer Beschädigung eines Wahlplakates. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Plakat mit schwarzer Sprühfarbe besprüht. Wer Angaben zum Tathergang oder zum Täter mach kann, meldet sich bitte bei der Polizei Mayen unter 02651-8010.

Sachbeschädigung an PKW

Wie der Polizei jetzt erst gemeldet wurde, kam es am 13.04.2019 gegen 04:00 Uhr im Aktienweg in Mendig zu einer Sachbeschädigung eines geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter brach an dem PKW der Geschädigten den Heckscheibenwischer ab und trat den Außenspiegel ab. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Mayen unter 02651-8010

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell