Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Cochem (ots)

Am Donnerstag, den 25.04.2019, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ravenéstraße in Cochem. Der Fahrzeugführer eines Ford Kuga, welcher die Ravenéstraße aus Rtg. Endertstraße kommend in Rtg. Mosel befuhr, beabsichtigte nach rechts auf die Moselstraße in Richtung Cochem-Sehl abzubiegen. Da er sich in der Ravenéstraße auf der falschen Fahrspur befand, fuhr er ein Stück rückwärts, um dann auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Phaeton, welcher die Ravenéstraße aus Richtung Bahnhof kommend befuhr und nach links in Rtg. Mosel abbog. Es entstand bei beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Da zum Zeitpunkt reger Verkehr herrschte, hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Entsprechende Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.-Nr.: 02671/984-0, oder per E-Mail an picochem@polizei.rlp.de.

