Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Thür, In der Trift

In der Zeit vom 24.04.2019, ca. 17:00 h bis 25.04.2019, ca. 08:30 h, kam es im Wendehammer In der Trift, Thür, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Rangiermanöver den Zaun einer ortsansässigen Firma und flüchtete von der Unfallstelle. Hierbei hinterließ er einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500,. EUR. Aufgrund der am Unfallort festgestellten Spuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw gehandelt hat. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen melden.

