Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Drei Pkw entwendet

Mendig und Bell (ots)

In der Nacht zu Ostermontag wurde in der Genovevastraße in Bell ein Pkw der Marke VW Golf VII, Farbe grau entwendet. In der Nacht zu Mittwoch wurden dann in Mendig, in der Heidenstockstraße und in der Genovevastraße zwei weitere Pkw entwendet. Es handelt sich um einen blauen 1er BMW, dessen Motorhaube und Heck schwarz lackiert sind, weiterhin ein schwarzer BMW 335i. Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Telefon 02651/801-0.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Mayen

Klaus Schäfer, KHK

02651/801-350

oder

02651-801-0



