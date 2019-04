Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Trickdiebstahl

Mainz (ots)

Montag, 01.04.2019, 12:10 Uhr Ein 81-Jähriger hebt am Montagmittag einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag bei seinem Bankinstitut ab. Das Geld steckt er sich in die offene Hemdtasche und geht nach Hause. Kurz vor seinem Wohngebäude steht ein unbekannter Täter an einem Auto und fragt den 81-Jährigen, ob dieser einen Euro wechseln könne. Dieser verneint und geht weiter. Als der Täter erneut nach Wechselgeld fragt, schaut der 81-Jährige in seinem Portemonnaie nach Kleingeld. Er verneint ein zweites Mal und der unbekannte Täter entfernt sich. Der 81-Jährig geht anschließend ins Haus und stellt fest, dass Geld in unbekannter Höhe aus seiner Hemdtasche verschwunden ist.

Personenbeschreibung: - männlich - ca. 165cm groß - ca. 40 Jahre alt - schwarze Haare mit hoher Stirn - normale Figur - dunkel bekleidet

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell