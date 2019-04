Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, erhebliche Verkehrsbehinderungen durch LKW-Fahrer - Höhenbeschränkung in der Hattenbergstraße missachtet

Mainz (ots)

Montag, 01. April 2019, 16:25 - 17:15 Uhr

Im Feierabendverkehr mussten am Montagabend zahlreiche Fahrzeugführer einen erheblichen Zeitverlust in Kauf nehmen, weil ein LKW Fahrer mit seinem Sattelzug die Beschränkung der Durchfahrtshöhe in der Hattenbergstraße missachtete und seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Er blieb verkehrsbehindernd vor der Zufahrt zum Werksgelände der Fa. Schott stehen. Durch die Polizei musste daraufhin im dichten Berufsverkehr die Hattenbergstraße zwischen der Rheingauwall-Unterführung und den Bahnbrücken vollgesperrt und durch Mitarbeiter der Baufirma Schilder demontiert werden, um dem LKW ein Wenden und Herausmanövrieren zu ermöglichen. Die Einschränkungen für den Individualverkehr dauerten insgesamt 50 Minuten an. Der 66-jährige LKW-Fahrer gibt noch an, dass er sich auf sein Navigationsgerät verlassen und dabei die Schilder übersehen hätte. Er muss nun mit den Kosten für die Demontage der Schilder und einem Bußgeld rechnen.

In der Hattenbergstraße finden zurzeit Brückenbauarbeiten statt. Der Individualverkehr muss hierfür auf den Sonderfahrstreifen für Busse und Straßenbahnen umgeleitet werden. Aufgrund der Oberleitung der Straßenbahnen ist die Durchfahrtshöhe auf 3,60 Meter beschränkt. Große LKW können jedoch eine Höhe bis zu vier Metern aufweisen und es besteht die Gefahr eines Kontaktes mit der stromführenden Oberleitung. Zuletzt ist die Polizei regelmäßig zu gleichen Situationen gerufen worden. Geschehen diese zu den Hauptverkehrszeiten sind unzählige Verkehrsteilnehmer betroffen.

